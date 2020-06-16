إيمي طلعت زكريا تكشف كواليس ظهورها مرتدية "سكيرت" عليها صورة والدها

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، في جلسة تصوير وهي ترتدي سكيرت تحمل صور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت إيمي لـ"الوطن"، "السكيرت كان من المفترض أن أظهر بها في مسرحية الفنان سمير غانم ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف كورونا وفات وقت كبير وأردت أن ارتدي هذه السكيرت".

وأضاف "بالفعل ارتديتها وصورتني زوجة اخي عمر ونزلت الصور على فيس بوك وتفاجأت بردود الأفعال الجميلة منهم رساله أبكتني نصها".

وأضافت إيمي من قام بتصميم السكيرت ديزينر جديد في الوسط الفني وهو محمد كلوشة اتعرفت عليه من خلال أصدقاء مشتركين بيحب الأفكار المطرقعة عرضت عليه الفكرة وبالفعل تم تصميمها في 5 أيام وبذل مجهود كبير في تجميع الصور والماتريال

تواصل إيمي: الجميل أن هناك عدد من محبي طلعت زكريا تواصلوا معي يريدون شراء الإسكيرت، الحمدلله والدي ترك سيرة عطره تسعدني وحب الجمهور له ما زلت ألمسه من خلال إرسال بورتريهات له وصور لوالدي حب الناس لوالدي أسعدني