محافظ الدقهلية عن تبرعه بالبلازما: الجسم يعوضها في 72 ساعة

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدوافع التي جعلته حريص على التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن ذلك يأتي من خلفية أنه مواطن مصري في المقام الأول، ومسؤول أيضًا، فالجسد يُعوض البلازما في ثلاثة أيام فقط، "أنا واحد من الشعب المصري، وكان واجب عليا كمواطن، أن اتبرع ببلازما المتعافين، خاصة أن الموضوع ليس بالأمر الصعب كما يعتقد البعض".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه تواصل مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، من أجل توفير جهاز نقل بلازما المتعافين بالمحافظة، "الوزيرة وعدتنا أنه سيكون متوفر في المحافظة قريبا".

وأشار محافظ الدقهلية، الذي تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا، إلى أن التعاون والتضامن الشديد وقت الأزمات، هو من مكونات الشعب المصري، فمعدن المصريين يظهر وقت الأزمات.