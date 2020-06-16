الأطباء تطالب بتوفير حماية على كل المستشفيات لتأمينها

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن حالات الاعتداء على الأطباء في الفترة الأخيرة، تزايدت بسبب عدم توافر أسرة رعاية مركزة لمرضى فيروس كورونا.

وأضاف الطاهر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجب توفير الحماية اللازمة للأطباء، أثناء تأدية عملهم، مطالبا بوضع حماية من الشرطة على المستشفيات، لمنع وقوع حوداث اعتداءات متكررة على الأطباء، على أن يتم تحرير محضر باسم المستشفى، وليس الطبيب فقط.

وبعد ارتفاع معدلات جريمة الاعتداء على الأطباء، وكل أفراد الفريق الطبى فى المستشفيات، أصدرت دار الإفتاء، فتوى بتحريم ذلك الفعل شرعا، حيث أكدت دار أن الاعتداء على الأطقم الطبية حرام شرعًا، ولا يجوز على أهل المريض التعدي على الطبيب حال إبلاغهم بالوفاة.

وذكرت دار الإفتاء في منشور لها على "فيسبوك": "يحرم الاعتداء على الأطقم الطبية، ويأثم فاعله شرعًا، ولا يُعْذَر في اعتدائه؛ فالطبيب لا يملك إلَّا فعل الأسباب، أَمَّا الشفاء فلا يملكه إلا الله عز وجل".

وأوضحت: "يقول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء:80]".

وشددت على أنه "يجب أن يلتزم أهل المريض بضبط النَّفْس عند التعامل مع الأطقم الطبية، وعلى الطبيب أيضًا طمأنةُ أهل المريض والتخفيف عنهم ومراعاة الظَّرْف الاستثنائي الذي تمر به بلدنا الحبيب".