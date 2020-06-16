أحمد السقا: أيمن سلامة ومحمد سامي بينهما "دويتو غريب وحاجة ساحرة"

أثنى الفنان أحمد السقا، على السيناريست أيمن سلامة، الذي شارك معه العام الماضي في مسلسل "ولد الغلابة".

وقال السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "مش انا اللي هقول مين أيمن سلامة، أعماله بتتكلم عنه، وأنا شخصيا كان ليا الشرف إني اشتغلت مع أيمن سلامة".

وأثنى السقا على "دويتو" أيمن سلامة والمخرج محمد سامي: "الاتنين بينهما دويتو غريب وفيهم الاتنين حاجة ساحرة، وأيمن يكتب فكرة في منتهى البساطة قدر محمد سامي يوصلها بمنتهى الحنكة".

وأشار أنه كان متردد عن تقديم مسلسل "ولد الغلابة"، نظرًا لأنه قدم شخصية الصعيدي في فيلمي الجزيرة 1 و2.