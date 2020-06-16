بعد نجاحها في الهند.. فيس بوك تطرح الدفع الرقمي عبر واتساب في البرازيل

أعلنت شركة فيس بوك، إطلاق خدمة الدفع الرقمي لمستخدمي خدمة التراسل الفوري التابعة لها واتساب، في البرازيل، وذلك بعد نجاح اختبارها في الهند، خلال العامين الماضيين.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في منشور: إن الخدمة ستُمكِّن المستخدمين من إرسال الأموال بأمان، وإجراء عمليات الشراء من الشركات المحلية دون الحاجة لمغادرة الدردشة.

وأضافت فيس بوك، أنه مع تحول أكثر من 10 ملايين شركة صغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن تكون نبض المجتمعات البرازيلية، أصبح بإمكان العملاء الدفع من واتساب مباشرةً، وذلك بالإضافة إلى القدرة السابقة، على عرض المنتجات في فهارس المتاجر.

ويمكن الاستفادة من الخدمة أيضًا في إرسال الأموال إلى الأحباب بالسهولة ذاتها لإرسال الرسائل.

ولأن المدفوعات في واتساب تستخدم منصة الدفع الخاصة بفيسبوك Facebook Pay، فتعتزم الشركة في المستقبل تمكين المستخدمين والشركات من استخدام معلومات البطاقة ذاتها عبر تطبيقات فيسبوك المختلفة.

وراعت فيس بوك في الميزة الجديدة الخصوصية والأمان، وذلك من خلال مطالبة المستخدمين بإدخال رمز تعريف PIN مكون من 6 أرقام، أو بصمة الإصبع لإتمام عمليات الدفع.

ونبهت فيس بوك إلى أن إرسال الأموال وإجراء عمليات الشراء عبر واتساب مجاني للمستخدمين العاديين، أما فيما يتعلق بالشركات، فإن فيسبوك ستقتطع مبلغًا لإتمام المدفوعات.

وأضافت الشركة، أنها تتطلع لإطلاق الميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم في المستقبل.