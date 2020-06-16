أعلن مهرجان الجونة السينمائي، تمديد موعد التقديم للدورة الرابعة من منطلق الجونة السينمائي، ويمكن لصناع الأفلام، التقدم بالمشروعات في مرحلة التطوير، حتى 25 يونيو 2020، بينما يظل الموعد النهائي للأفلام، في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما هو في الـ10 من يوليو 2020.

سيتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 1 أغسطس 2020.

تَفحص المشروعات المُختارة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، لجنة خاصة مُكونة من خبراء الصناعة، مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.

يحصل أفضل مشروع في مرحلة التطوير، وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية.

علاوة على ذلك، يمكن للمشروعات المشاركة، أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

الجدير بالذكر، أن المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق، حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف دولار أمريكي.

ستقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020.

بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية، في الفترة ما بين 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2020.