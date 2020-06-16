رفع كفاءة الطرق وشبكة المياه بالحي الخامس بمدينة السادات بتكلفة ٧٥ مليون جنيه

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق العرضى بمحور خدمات الحى الخامس لربطه بالشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها شارعا جمال عبد الناصر والمحور المركزى.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ أعمال الترميم قبل أعمال الطبقة السطحية وذلك لاستواء السطح والمحافظة على الميول الطولية والعرضية للطريق، للانتهاء من طبقة الأسفلت بطول ١٤كيلو مترا بالمنطقة الخامسة التى تعد من بدايات المناطق السكنية بالمدينة.

وذكر المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تغيير شبكة المياه المتهالكة للمنطقة بأكملها حيث بلغت تكلفة المشروع 75مليون جنيه وتخطت نسبة الإنجاز 60٪، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.