نقل زوجة الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بسبب كورونا

ذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم، أنّ أولينا زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي دخلت المستشفى إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا، وحالتها مستقرة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف المكتب: "أُدخلت زوجة رئيس أوكرانيا، إيلينا زيلينسكايا، إلى المستشفى في كييف، عقب إصابتها الأسبوع الماضي، وبعد الفحص تبيّن أنّ السيدة الأولى مصابة بفيروس كورونا، ولا تحتاج حاليا إلى دعم الأوكسجين فحالتها مستقرة".

وأكد المكتب الصحفي سلبية نتيجة الفحص المخبري للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأطفال.

ووفقا لمعطيات المكتب الصحفي، التزمت زيلينسكايا خلال اجتماعات العمل في المنزل بقواعد الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق، أنّه يريد أن يصاب بفيروس كورونا المستجد، لكي يثبت للمواطنين أنّ الفيروس ليس طاعونا.