سفارة أوكرانيا بمصر تشكر محافظ جنوب سيناء لرعاية مواطنيهم

تقدمت سفارة أوكرانيا في مصر، بالشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ما جرى تقديمه من مساعدة واهتمام، لتذليل العقبات أمام الجالية الأوكرانية خلال فترة تواجدها على أرض جنوب سيناء، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ".

كما تقدمت السفارة بالشكر للواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لتقديم الدعم الكامل للجالية خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

جدير بالذكر أن 160 سائحًا أوكرانيًا أصروا على البقاء بمدينة شرم الشيخ منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، لما تشهده المدينة من أمان، وغادروها يوم الجمعة الماضي، على متن طائرة متجهة إلى مدينة كييف بأوكرانيا.