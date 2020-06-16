أكاديمية البحث العلمي تدعم "علوم سوهاج" بـ3.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، حصول كلية العلوم على عدد من المشروعات البحثية، مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه، تفعيلا لمبادرة Science Up والتي تهدف إلى رفع كفاءة معامل البحوث والتطوير بالجامعات المصرية خاصة بكليات العلوم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذاََ لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وقال الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال عميد الكلية، إنه جرى الحصول على جهاز مولد النيتروجين السائل بتكلفة 2 مليون جنيه، والذي سيسهم في خدمة مختلف البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعة مثل الفيزياء، الكيمياء، البيولوجية، الصيدلة، الطب البشري والبيطري وعلم الفيروسات.

واضاف أن الكلية حصلت على 15 مشروعا بحثيا متنوعا بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، لإجراء أبحاث علمية متقدمة في العلوم الأساسية، مشيراً إلى أن كل مشروع بحثي تبلغ تكلفته 100 ألف جنيه، وسيجري تقسيمها إلى 6 مشروعات بقسم الفيزياء و9 مشروعات بقسم الرياضيات.