جامعة سوهاج تحتل المركز 759 في تصنيف Scimago الإسباني

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على المركز 759 من ضمن 7026 جامعة شملهم التصنيف الدولي لأفضل الجامعات العالمية Scimago Institutions Ranking، ورقم 22 على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وهو تصنيف إسباني يعتمد على تقييم المجلات العلمية والمعاهد والجامعات العالمية.

وقال رئيس الجامعة، إن التصنيف يعتمد على ثلاثة معايير وهي "البحث العلمي والاختراعات والتواصل المجتمعي للجامعة"، مشيرا إلى أنه يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقاً لثلاثة مؤشرات مختلفة "أداء البحث (50%)" و"مخرجات الابتكار (30%)"، و"التأثير المجتمعي (20%)، موضحا أنه يشترط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS في عام التقييم.

وقال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن وصول الجامعة لهذا التصنيف يدل على الجهد المبذول من قبل منتسبي الجامعة في مجالات البحث العلمي والاختراعات العلمية والنشر العلمي.

يذكر أن مصر تقدمت 4 مراكز في الترتيب العالمي، حيث أصبحت الدولة رقم 32 من بين 231 دولة مقارنة بالترتيب 36، وهو أعلى ترتيب حصلت عليه في تاريخ النشر العلمي المتميز.