27 مليون زائر في شهر.. مدبولي يستعرض تقريرا عن "الثقافة بين إيديك"

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول فعاليات مبادرة "الثقافة بين إيديك" على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، وذلك خلال شهر يونيو الجاري، والتي تأتي ضمن مبادرة الوزارة "خليك في البيت.. الثقافة بين أيديك"، والتي تتضمن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي قدمتها الوزارة.

وفي مستهل التقرير، أشارت وزيرة الثقافة إلى حرص الوزارة على تطوير المحتوى الثقافي الذي يتم بثه ضمن فعاليات مبادرة "الثقافة بين إيديك" من خلال قناة الوزارة على يوتيوب، والذي بلغ عدد زوارها أكثر من 27 مليون زائر، شاهد منهم العروض مليون و800 ألف مشاهد بعدد ساعات وصلت إلى 232 ألف ساعة، ووصل عدد المشتركين في القناة لأكثر من 103 آلاف مشترك.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة تهتم بالعمل على تقديم جميع أنواع الانشطة الثقافية والفنية، التي تسهم في رفع الوعي وبث روح الانتماء لأفراد المجتمع.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن برنامج المبادرة خلال شهر يونيو الجاري، يتضمن مجموعة من الفعاليات منها، إطلاق سلسلة لقاءات فكرية تضم تسجيلات لمجموعة من الندوات والصالونات الثقافية المهمة التي نظمتها قطاعات الوزارة المختلفة لكوكبة من المفكرين والمبدعين والعلماء، حيث تستعرض الكثير من آراء وتوجهات العظماء من قامات مصر الذين شكلوا ملامح التاريخ الحديث والمعاصر، وبدأ البث بندوة نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب للمهندس هاني عازر، طرح خلالها العديد من القضايا التي تهم المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم إثراء المبادرة من خلال عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهرياً، والتي استضافت عظماء الإبداع المصري في الفكر والفن والعلم، حيث تم بث أحد التسجيلات النادرة لصالون زويل الثقافي الذي نظمته دار الأوبرا المصرية على مدار عدة سنوات، وطرح خلاله العالم الكبير الراحل أحمد زويل الكثير من آرائه في عدد من القضايا التي تهم المجتمع.

ونوهت وزيرة الثقافة، إلى أن المبادرة تضمنت إطلاق سلسلة عروض نادي سينما الشباب الذي يضم مشروعات التخرج الإبداعية لطلاب المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، والتي تأتي تشجيعاً للمبدعين الشباب وتحفيزاً لهم لتقديم أعمال مميزة تسهم في استعادة أمجاد الشاشة الفضية المصرية، حيث تضم نخبة من الأفلام المتنوعة وتشمل التسجيلية منها والروائية القصيرة، والرسوم المتحركة، وغيرها، لجذب مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المواد الفنية والفكرية التي تنتجها وزارة الثقافة وتعمل على تنمية وتطوير الوعي وبناء المجتمع والإنسان.

وأضافت أن المبادرة تتضمن أيضاً إطلاق سلسلة أفلام تسجيلية بعنوان "ذاكرة الإبداع"، تضم فيلم "فارس الظل والنور" الذي يستعرض ملامح المشوار الفني لمدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق، وأهم أعماله والمحطات الرئيسية فى تاريخه الابداعى، كما تضم سلسلة افلام ذاكرة الإبداع مجموعة من الأعمال التسجيلية والوثائقية التي تتناول سيرة علامات الفكر والفن والأدب، إضافة إلى أنها تهدف إلى تعريف الأجيال بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري.

واهتمت وزارة القافة بإطلاق سلسلة أفلام سينما الأطفال، بما يسهم في غرس القيم النبيلة في نفوس النشء لإعداد جيل يدرك أهمية التمسك بالمثل العليا، باعتبارها وسيلة فاعلة لتكوين مجتمع متماسك، كما تلقى الضوء على مجموعة من السلوكيات الإيجابية بأساليب جذابة وشيقة.

كما أعلنت وزيرة الثقافة أنها اعتمدت نتيجة المسابقة الأدبية المركزية السنوية (دورة الأديب الكبير فؤاد حجازى 2019-2020)، ومسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس واللذين تنظمهما الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تضم الأولى مجالات ديوان شعر الفصحي، وديوان شعر العامية، والمجموعة القصصية القصيرة، والرواية، وأدب الطفل، والدراسات النقدية، أما الثانية فتجمع مجالات القصة القصيرة، والشعر، ورسوم الأطفال، وتقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تهدف هذه المسابقات إلى اكتشاف النابغين فى مختلف المجالات الفكرية والفنية من مختلف ربوع الجمهورية، سعياً لتبني ورعاية مواهبهم باعتبارهم المفردات الواعدة لقوى مصر الناعمة، وقد شهدت المسابقة الأدبية المركزية مشاركة 159 عملا أدبيا لمبدعين من مختلف محافظات مصر.

ونوهت وزيرة الثقافة إلى أن المبادرة تضمنت ايضاً إطلاق مسابقة كاتب ورسام، والتي شارك فيها 5260 عملا من جميع الأقاليم المصرية، وأسفرت النتائج عن فوز 30 طالبا من مختلف المراحل الدراسية في مجالاتها الثلاثة، كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتماد نتيجة مسابقة "كل يوم سؤال" التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، وجاءت ضمن فعاليات الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، حيث كشف تحليل بيانات الفائزين الـ27 بجوائز المسابقة عن انتمائهم لـ11 محافظة، وهو ما يجسد فكرة العدالة الثقافية التي تعد إحدى الاستراتيجيات المحورية التي تعمل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة على تحقيقها في كل ربوع مصر.

كما اعتمدت وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز مسابقة فوازير "سينما مصر" التى بثتها قناة الوزارة على اليوتيوب خلال شهر رمضان الماضي، حيث أجرى السحب بمعرفة شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستديو مواهب مركز الإبداع الذين أدوا المشاهد، وقد تلقت الوزارة آلاف الاجابات من مختلف محافظات مصر، مما يؤكد الجماهيرية التي حققتها المسابقة، وكشفت بيانات الفائزين عن انتمائهم لـ11 محافظة، وفاز بالجوائز 30 متسابقاً نال 10 منهم جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه، وحصل 20 آخرين على جوائز عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة، ودارت المسابقة حول مشاهد خالدة من أهم أعمال تاريخ السينما المصرية، وهدفت إلى نشر الثقافة السينمائية واستعادة أجواء زمن الفن الجميل.