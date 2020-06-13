يحدث في الدقهلية.. مباراة كرة قدم ومقاهي مخالفة لقرارات مجلس الوزراء

ضبطت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، مقاهي وملعب خماسي أثناء إقامة مباراة كرة قدم، ومحلات مفتوحة وباعة جائلين في الشوارع، مخالفين حظر التجول وقرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا.

خرجت الحملة بقيادة محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، وبحضور المهندس عبد المنعم يوسف نائب رئيس المركز ومدير المتابعة الميدانية ومدير قسم الإشغالات، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام أصحاب المحال العامة بأوقات الحظر.

بدأت الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة ومتابعة غلق المحلات العامة والمقاهى والكافيهات، من خلال وحده التدخل السريع برئاسة مركز ومدينة المطرية.

وتحرر 7 محاضر ضد المخالفين، وجرى التحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة.