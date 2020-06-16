مستشار برنامج "وعي": سنلاحق أي طبيب يشارك في جريمة الختان

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار برنامج "وعي" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت توجيه برنامج "وعي" في شهر يونيو، للتوعية بقضية ختان الإناث، لافتا إلى أن ختان الإناث من ضمن 12 قضية ببرنامج "وعي".

وأضاف "حلمي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "extra news"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن سبب اختيار يوم 14 يونيو ليكون اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث منذ 2008، هو أنه قبلها بعام حدثت واقعة أليمة، وتحديدا في 14 يونيو 2007، حيث توفت الطفلة "بدور" البالغة من العمر 13 عاما، على يد طبيبة في مركز مغاغة بالمنيا، لافتا إلى أنه وقوع عدة حوادث قبلها، ولكن تلك الواقعة بالتحديد كانت واقعة مهمة نظرا لأن وسائل الإعلام والصحافة سلطت الضوء بشكل كبير على تلك القضية.

وأشار إلى أن حوادث ختان الإناث مستمرة، وكان آخرها ختان أب لبناته الثلاث، لافتا إلى أن نسب تلك الحوادث تنخفض نتيجة لزيادة الوعي، ولكن نواجه مشكلتين هما إصرار بعض الأسر على التمسك بتلك الممارسات، واستمرار بعض الأطباء في ممارسة ختان الإناث، وهو من شأنه إضعاف جهود التوعية وشرعنة الختان، موضحا أنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على زياد التوعية وملاحفة الأطباء الذين يمارسون تلك الجريمة.