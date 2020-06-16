أعضاء المجلس القومى للمرأة يساندون ويدعمون قضية ختان الإناث 

عقد المجلس القومى للمرأة إجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور السادة أعضاء وعضوات المجلس وذلك عبر الفيديو كونفرانس .

وقد اشاد جميع أعضاء المجلس بالجهود غير المسبوقة للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة منذ تشكيلها فى مايو 2019، والتى استطاعت خلال عام ان توحد جهود الجميع لتصبح جريمة ختان الإناث قضية وطنية، مثمنين هذه الجهود ومعلنين مساندتهم ودعمهم الكاملين للاجراءات التى تتخذها اللجنة للقضاء على جريمة ختان الإناث، مؤكدين انها جريمة جنائية وأخلاقية يجب أن تنتهى من جميع محافظات مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الإجتماع أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لتعميم الرسائل الخاصة بقضية ختان الإناث والتوعية بها عن طريق الرائدات الصحيات بجميع المحافظات.

واشارت الدكتورة مايا مرسي الى تقرير رصد الأعمال الدرامية المقدمة خلال شهر رمضان 2020 التي قامت بها لجنة الرصد الإعلامي المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس تحت إشراف الدكتورة سوزان قليني ، و كذلك تقرير رصد لجنة المرأة ذات الإعاقة لتناول الدراما الرمضانية للأشخاص ذوي الإعاقة سواء في المسلسلات والبرامج المعروضة على كافة القنوات التلفزيونية تحت إشراف الدكتورة هبه هجرس.

وفى نهاية الإجتماع عرض أعضاء المجلس القومي للمرأة رسالة من خلال إجتماعهم برفع لافتة تحمل شعار " الختان جريمة .. #احميها من الختان " وذلك إحتفالا ومساندة ودعم لليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.