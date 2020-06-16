كوريا الشمالية بشأن تدمير مكتب الاتصال مع الجنوبية: "سيدفعون الثمن"

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، أنها دمرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن تقرير إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية قوله "إن مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونج دمر بشكل بائس مع صوت انفجار قوي في الساعة الثانية و50 دقيقة بعد ظهر اليوم الثلاثاء".

وأضافت الإذاعة: "لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وجاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل القمامات وأولئك الذين تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة سيدفعون الثمن مقابل ذنبهم".

وأعلنت الوكالة الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، عن سماع دوي انفجارات وتصاعد للأدخنة في منطقة كيسون في كوريا الشمالية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله إنه "تم رصد صعود الدخان مصحوبا بصوت انفجار من منطقة كيسونج الصناعية بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونج".

فيما أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونج بغضون الساعة 2:49 بعد الظهر"، دون مزيد من التفاصيل، فيما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تحرك له، رفع حالة التأهب ومستوى المراقبة على الحدود مع كوريا الشمالية، عقب تفجير مكتب الاتصال في كيسونج.