فيديو.. المشاهد الأولى لتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

نشرت وكالة "رويترز" مشاهد تظهر حدوث انفجار كبير في الجانب الشمالي من الحدود الواقعة بين كورويا الشمالية والجنوبية.

وسمع دوي انفجار كبير، اليوم، وتصاعدت الأدخنة في منطقة كيسون في كوريا الشمالية، وبحسب الوكالة فقد فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين، الواقع في الحدود الشمالية.

