نائب: غلق المحلات ليلا بعد كورونا يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بدراسة الحكومة غلق المحال التجارية في وقت محدد ليلا بعد الانتهاء من أزمة كورونا والذي يهدف إلى تنظيم الوقت، مبينا أن الزيادة السكانية فرضت واقعًا بأن تكون المحلات مفتوحة على مدار الـ24 ساعة، مشددا على أن غلقها ليلا بعد كورونا يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.

وأكد أن غلق المحال التجارية ليلا في توقيت محدد هو مطبق في كثير من الدول وأثره يتضح في كثير من النواحي، وله فوائد عدة، أولها تحقيق توفير كبير في حجم استهلاك الطاقة سواء الكهربية أو الوقود، توفير استهلاك شبكة الطرق لعدة ساعات بما يسهم في الحفاظ عليها لمدة أطول.

وأوضح أن تحديد أوقات عمل المحال التجارية يسهم بشكل كبير في تنظيم الوقت وحصول المواطن على قسط من الراحة لأداء عمله بصورة أكثر نشاطًا مما يُزيد من الانتاجية ويرفع من معدلاتها.

وأكد أهمية هذه الخطوة في تقليل نسبة التلوث في الجو بالوقت، إلى جانب الشق الاجتماعي المتعلق بالترابط الأسري وتواجد الأب لوقت أطول وسط الأسرة بما يخرج نشء على قدر من التربية والوعي.