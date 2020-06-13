اقتصادي عن دراسة غلق المحال التجارية ليلا بعد كورونا: موفر للطاقة

"الحكومة تدرس حاليا الإعمال بالمواعيد المحددة، ليلا، في غلق المحال التجارية، وفق دراسة تعدها حاليا وزارة التنمية المحلية بعد انتهاء أزمة كورونا"، تصريحات إعلامية أدلى بها المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، لافتا أن هناك دراسة تعمل عليها وزارتي الداخلية والتنمية المحلية مع المحافظات، بشأن فتح المحلات والمقاهي بعد انتهاء الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه ستختلف تلك المواعيد من محافظة لأخرى، كما تدرس الحكومة أيضا إحداث إرياحية في تطبيق تلك المواعيد ببعض المحافظات والمدن السياحية التي يحتاج العاملين فيها إلى مد فترات إغلاق المحال والكافيهات، بعد انتهاء أزمة كورونا.

خبير اقتصادي: يساعد على تقليل استهلاك شبكة الطرق وتقليل نسب التلوث

غلق المحال التجارية ليلا في توقيت محدد، له فوائد عدة، أولها تحقيق توفير كبير في حجم استهلاك الطاقة سواء الكهربية أو الوقود، وفقا للدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"الوطن" أن غلق المحال التجارية في وقت موحد ليلا مطبق في كثير من الدول وأثره يتضح في كثير من النواحي إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة، يساعد على توفير استهلاك شبكة الطرق لعدة ساعات بما يساهم في الحفاظ عليها لمدة أطول.

وإلى جانب توفير استهلاك الطاقة والطرق، يساعد ذلك القرار في حال تطبيقه على تقليل نسبة التلوث في الجو بالوقت، إلى جانب الشق الاجتماعي المتعلق بالترابط الأسري وتواجد الأب لوقت أطول وسط الأسرة بما يخرج نشأ على قدر من التربية والوعي، وفقا لقول الخبير الاقتصادي.