اشتعال النيران بإحدى أكبر السفن السياحية اليابانية بالقرب من طوكيو

تصاعدت ألسنة الدخان الكثيف من إحدى السفن السياحية الراسية في ميناء بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، إثر اشتعال النيران بها.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن طاقم السفينة، التي تُعد من أكبر السفن السياحية اليابانية، وعشرات من عناصر مكافحة الحرائق وخفر السواحل اليابانيين يحاولون السيطرة على الحريق وإخماده.

ولم يتم إعلان سبب الحريق حتى الآن، بينما نفى خفر السواحل وجود إصابات جرّاء الحادث.

ولم يكن على متن السفينة اليابانية ركابٌ وقت اشتعال النيران، إلا أن 153 شخصاً آخرين من طاقمها كانوا على متنها للقيام بمهام رسمية.