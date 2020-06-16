فايز بركات: الخوف من الوصم الاجتماعي بكورونا يوسع دائرة انتشار المرض

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، خطورة ظاهرة الوصم الاجتماعى نتيجة الإصابة بكورونا والتي بدأت فى الظهور مؤخراً، فهناك أسر تخلت عن ذويها بعد وفاتهم بالمرض، ومصابون يرفضون الإفصاح عن إصابتهم، وكأن الفيروس أصبح وصمة عار لصاحبه.

وأوضح بركات أن إخفاء الكثير من المرضى المترددين للمستشفيات أمر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما يعرض الكوادر الصحية لخطر حقيقي وتزايد الإصابات في أوساط الكوادر الطبية يفاقم من الأزمة بشكل كبير، حيث يؤدي إلى خروج عدد كبير من تلك الكوادر من الخدمة مؤقتا.

وأضاف أن حامل المرض لابد أن يعامل بحرص وحب لتجنب التنمر عليه، وهذا لا يأتى إلا من خلال رسائل توعية من خلال وسائل الإعلام تؤكد على أن مريض الكورونا ليس وصمة عار لكنه انسان يعانى من ابتلاء وعليه ان يجد الطريق السوى للشفاء والقضاء على الفيروس.