أصالة تدعم شريف منير بعد التنمر على ابنتيه: أنت أكبر من تلك السخافات

دعمت المطربة أصالة الفنان شريف منير بعد واقعة التنمر على ابنتيه قائلة: "‏كلّ محبّتي واحترامي للفنّان الرّاقي المُحترم ⁧‫شريف منير،‬⁩ وتعاطفي الكبير مع بناته الغاليات".

وتابعت أصالة عبر حسابها الخاص بتويتر: "رغم أنّني أيضاً أتعاطف مع أيّ مُسيء أو مُنتقد لأنّهم ضحايا أهل همّ أساس هذا الجهل والقسوه والتخلّف.. أنت أكبر منّ أنّ تستمع لتلك السخافات، وبناتنا أقيمّ منّ أنّ يجرحهم فكر مريض".

كان شريف منير نشر صورة لابنتيه "كاميليا" و"فريدة" عبر "إنستجرام"، وكتب على الصورة: "فريدة شريف منير اللي قاعدة، كاميليا شريف منير اللي نايمة، تصوي كاميليا شريف منير"، وتلقى العديد من التعليقات المسيئة من قبل بعض متابعيه بسبب اعتراضهم على ملابس ابنتيه.