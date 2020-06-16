الإحصاء: زيادة متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 113م3 في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2018-2019 وكان من أهم مؤشراتها أن إجمالي كمية مياه الشرب النقية المنتجة بلغ 11.1 مليار م3 عام 2018-2019، مقابل 10.8 مليار م3 عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7%.

وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية "نهر النيل" 1105محطات بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2018-2019.

وسجلت إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1562 محطة بكمية إنتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2018-2019، وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار "التحلية" 46 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.1 مليار م3 عام 2018/2019.

وأضاف الجهاز أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بلغ 113م3 عام 2018-2019 مقابل 112.1م3 عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

وتابع الجاهز أنه بينما بلغـت نسبة الفاقد من المياه 28.7% عام 2018-2019 مقابل 29.7% عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 1%، وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 97.9%.

وأوضح أنه بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 96.3%وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 96.3% بينما بلغت 94.9% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس

وأشار إلى أن إجمالي عدد محطات الصرف الصحى المعالج بلغت 446 محطة عام 2018-2019 مقابل 432 محطة عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وبلغ إجمالى كمية الصرف المعالج 5.1 مليار م3 عام 2018-2019 مقابل 4.6 مليارم3 عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 10.9%.