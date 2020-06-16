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الإحصاء: زيادة متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 113م3 في 2019

كتب:

ماهر هنداوي
04:55 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
زيادة استهلاك مياه الشرب في 2019

زيادة استهلاك مياه الشرب في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2018-2019 وكان من أهم مؤشراتها أن إجمالي كمية مياه الشرب النقية المنتجة بلغ 11.1 مليار م3 عام 2018-2019، مقابل 10.8 مليار م3 عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7%.

وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية "نهر النيل" 1105محطات بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2018-2019.

وسجلت إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1562 محطة بكمية إنتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2018-2019، وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار "التحلية" 46 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.1 مليار م3 عام 2018/2019.

وأضاف الجهاز أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بلغ 113م3 عام 2018-2019 مقابل 112.1م3 عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

وتابع الجاهز أنه بينما بلغـت نسبة الفاقد من المياه 28.7% عام 2018-2019 مقابل 29.7% عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 1%، وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 97.9%.

وأوضح أنه بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 96.3%وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 96.3% بينما بلغت 94.9% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس

وأشار إلى أن إجمالي عدد محطات الصرف الصحى المعالج بلغت  446 محطة عام 2018-2019 مقابل 432 محطة عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وبلغ إجمالى كمية الصرف المعالج 5.1 مليار م3 عام 2018-2019 مقابل 4.6 مليارم3 عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 10.9%.