قطع مياه الشرب عن مدينة فايد مساء اليوم وحتى ظهر الغد

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بياناً ناشدت فيه مواطني مدينة فايد بالإسماعيلية تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه فايد الكبرى، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مدينة فايد ـ فنارة ـ كسفريت ـ بعض المناطق من أبو سلطان).

وقالت الشركة فى بيانها، إن قطع مياه الشرب سوف يبدأ اعتبارا من التاسعة مساء اليوم الإثنين الموافق 15/6/2020 وحتى الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترات المذكورة، وقد وفرت الشركة سيارات مياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.