ضبط 342 قضية احتكار سلع في حملات على مخازن تجار الجملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، حملاتها المكبرة، لضبط مخالفي قرارات الحظر ومواعيد الغلق، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 925 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 342 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.