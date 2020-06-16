القبض على مدير مخبز بلدي بالزيتون استولى على 1.33 مليون جنيه من الدعم

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الزيتون، بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبلغ (1332807) جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، في تنفيذ عدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

حيث أسفرت الحملات عن ضبط (1065) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الماضية بعدد من المحافظات.

وقامت شرطة التموين بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة لحيازته (1,780 طن سلع غذائية "لانشون- برجر") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، لحيازته (1,514 طن سلع غذائية "سكر حر– مسلى") عبارة عن (1812) عبوة سلع غذائية "زيت طعام- خل طعام" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وخلال الحملات تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لحيازته (8112 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، خافض حرارة، كمامة، ترمومتر") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.