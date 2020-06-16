تشريعية النواب ترفض رفع الحصانه عن "عجينة"  

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، على لسان وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي، الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء اطباء أو ممرضين، وأنّ مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدرون دورهم.

من جانبه، أكد النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، احترامه للأطباء والجيش الأبيض، مشددا على أهمية مساعدتهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلد.

وقال "عجينة"، إنّه يحق لأي جهة أن تطلب التحقيق معه، مضيفا: "لم أذهب للتفتيش على المستشفى، لكن ذهبت لمساعدة مريض استغاث بي، والأطباء اتهموني بأني أرغب في التفتيش عليهم، في حين أنّني طلبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق أنّ الهجوم خير وسيلة للدفاع.

وكانت اللجنة التشريعية شهدت جدلا حول السماع لأقواله وقال نواب إنه ذهب لخدمة أهالي دائرته، محذرين من أن معاقبة النائب قد تؤدي لتجاهل مطالب النواب التي ينادون بها لخدمة أهالي دوائرهم.

وكانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، أصدرت بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

وقالت المستشفى في البيان الصادر اليوم الأحد: فى حوالى الساعة السادسة مساء السبت، حضر النائب إلهامى عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية.

وأضافت: "النائب إلهامى عجينة قام بالتعدى على الفريق الطبى بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر فى الفيديو".