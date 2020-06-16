المترو والسكة الحديد يواصلان تعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم، تنفيذ حملات واسعة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا، وعقد ندوات توعوية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، والتأكيد على ارتداء الكمامات.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ هناك رقابة صارمة بالمحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، لمنع التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أنّ الهيئة عملت على زيادة غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات إلى 40 جنيها للقطارات Vip و30 جنيها للقطارات المكيفة و20 جنيهات للقطارات المميزة و10 جنيهات لقطارات الضواحي، بهدف تحقيق الانضباط الشامل والكامل بجميع محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ القطارات العاملة وعددها 664 قطارا يتم تعقيمهم قبل انطلاق الرحلات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين.

ولفت إلى أنّ هناك رقابة شديدة على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية، وهناك غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية في المواصلات العامة.

وأوضح رئيس السكة الحديد، لـ"الوطن"، أنّ الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تحديث المنظومة بشكل منتظم وطبيعي من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

من جانبه، أكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ هناك متابعة لحظية لتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد الفضالي، لـ"الوطن"، أنّ القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، والشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.