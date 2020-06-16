نبيل الحلفاوي لـ محمد رمضان: لو هتجسد أحمد زكي خفف عضلاتك

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن الفنان الراحل أحمد زكي، أقرب إلى جموح محمد رمضان، عن رصانة عمرو سعد.

جاءت كلمات "الحلفاوي"، ردًا على تساوؤل أحد متابعيه على موقع تويتر، بشأن من أحق بتجسيد دور "زكي" محمد رمضان أم عمرو سعد؟.

وأضاف "الحلفاوي"، في رده، بقوله "طبعًا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي".

وتابع: من حيث الشخصية، أنا عرفت أحمد عن قرب وأغلبكم تابع لقاءات معه وربما على علم بأبرز معالم سيرته الشخصية، أظنه أقرب إلى جموح رمضان من رصانة عمرو سعد.

واستطرد: "أما عن موهبته التي في رأي لم يظهر من تجاوزها حتى الآن فهي خارج السؤال".

وكان الفنان محمد رمضان، قد أعلن تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر رمضان، مقطعاً في أثناء تقليده لـ "زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمنى تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".