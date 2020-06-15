شريف منير عن تجسيد أحمد زكي: مينفعش كل شخصية ثرية تتحول لعمل فني

أعرب الفنان شريف منير، عن رأيه في عمل فنى يجسد حياة الفنان الراحل أحمد زكى، موضحا أن شخصيته أسطورية من الناحية الاجتماعية والفنية وهو ما جعله يترك أثرًا فى الناس، متابعًا "ومش كل شخصية ثرية تنفع تكون عمل فنى لمسلسل أو فيلم".

وأضاف "منير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "حتى لا نلى ذراع الدراما، مينفعش كل شخصية ثرية يتعمل ليها عمل فني".

وتابع: "يكفينا أن نرى التاريخ الكبير لهذه الشخصية فى أعماله"، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال تشكل خطورة كبيرة على الممثل الذى يؤدى دور شخصية شهيرة جداً منها أنه لا يستطيع أن يؤدى دور آخر بعدما تتلبسه هذه الشخصية.