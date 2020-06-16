خسائر فادحة يتكبدها الاقتصاد السويسري جراء كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم، أن ناتجها الاقتصادي قد يخسر أكثر من 100 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 652 مليار فرنك سويسري (687.26 مليار دولار)، انخفاضا من 712 مليار فرنك في توقعات ديسمبر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبالنسبة للعام 2021، أصبح من المتوقع تسجيل 688 مليار فرنك، انخفضا من توقع سابق عند 725 مليار فرنك.

وقال الاقتصادي رونالد إندرجاند "على أساس نصيب الفرد، فإن التراجع سيكون سيئا على غرار منتصف السبعينيات إن لم يكن أسوأ.. سيستغرق التغلب على هذا الوضع سنوات. لن يعود الاقتصاد للمستوى السابق إلا بحلول 2022".

كان إندرجاند يتحدث بعد أن توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تراجع الاقتصاد 6.2 بالمئة في 2020، ثم تعافيه على نحو متوسط في 2021.

أفاد مكتب الصحة العامة الفدرالي السويسري، أمس، بأنه خلال الــ24 ساعة الأخير، تم الكشف عن 14 حالة إصابة جديدة بـالفيروس التاجي "كوفيد-19" في سويسرا. وبذلك بلغ إجمالي عدد المرضى 31131 شخصًا منذ بداية تفشي هذه العدوى في البلاد.

هذا و بدأت سويسرا في 27 أبريل ، المرحلة الأولى من رفع القيود التي تم فرضها في منتصف مارس للحد من تفشي"كوفيد-19" .