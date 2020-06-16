المرصد السوري: قتلى القوات الموالية لتركيا في ليبيا تخطى الـ 400

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن عدد قتلى المرتزقة والقوات الموالية لتركيا فى ليبيا، تخطى الـ400 قتيل بينهم 27 من الأطفال الذين يجب أن تدافع منظمة حماية الطفولة عنهم.

وتابع: أن "الموقف الدولى من الأزمة الليبية والعدوان التركى المباشر سيء للغاية، لذلك اقول أن المجتمع الدولى يتآمر على ليبيا الآن كما تأمر على الشعب السورى وساهم فى تدميرها"، وفقا لمانشره موقع "بوابة أفريقيا" الليبي.

ونوّه إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تتحدث إعلامياً لأن لديها مخاوف من أردوغان بأن يفتح بوابة اللاجئين والمتطرفين لأوروبا، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية تقف مع أردوغان إلى ما لا نهاية في مشروعه الإخوانى فى ليبيا وسوريا وهي كانت تصمت عما يجرى فى سوريا.