المرصد السوري: أردوغان يخطط لإرسال مرتزقة لدعم جماعة الإخوان في اليمن

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا علاقة لهم بأبناء الشعب السوري، وما تشهده ليبيا الآن لا يختلف عما شاهده الجميع في سوريا، عندما سمح للإرهابين باجتياح جزء كبير من الأراضي السورية، موضحًا أن هدف أردوغان ليس ليبيا وإنما التمدد لمصر، ساخرًا :"ده حلم إبليس في الجنة".

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب" ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن المخابرات الدولية تعلم أن هناك 12 ألفا و300 مرتزق في ليبيا، بينهم نحو 250 طفل، وهناك آلاف الجهاديين عبروا إلى ليبيا، كما أن هناك دولا غربية تّدعم ما يفعله أردوغان في ليبيا.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن هناك غرفة عمليات تم تأسيسها في أنقرة عرضت على الفصائل التي تجند مرتزقة، وطلبت 300 مجند من كل فصيل بمقابل مبالغ كبيرة، لإرسالهم لليمن لدعم حركة الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن التقدم التركي في ليبيا بشكل متسارع لم يكن يتم لولا توافق تركي روسي.