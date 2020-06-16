تعاون بين جامعة إسلسكا و"التخطيط" لإعداد القيادات الحكومية المستقبلية

أكدت جيهان متولي مدير البرنامج الحكومي لتأهيل القيادات الشابة بجامعة إسلسكا، أنه في إطار جهود القيادة السياسية والحكومة لإصلاح وتطوير الجهاز الإداري بالدولة، تم تصميم برنامج لإدارة الأعمال الحكومية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالجهاز الإداري بالتعاون بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وجامعة إسلسكا.

وأضافت مدير البرنامج الحكومي لتأهيل القيادات الشابة بجامعة إسلسكا، خلال لقاؤها اليوم، ببرنامج "مصر جميلة" على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن ما يميز البرنامج المقدم من الجامعة أنه لا يعتبر برنامجا أكاديميا أو تطبيقيا فقط بل هو برنامج متكامل وهدفه أن يقوم بتحويل كامل في الشخصية عن طريق برامج تدريبية ومهارات شخصية مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها.

وعن مراحل اختيار المتقدمين للمنحة، والمراحل الثلاثة للمنحة نفسها قالت أرسلت وزارة التخطيط خطابات رسمية لجميع الوزراء والمحافظين بالتفاصيل الخاصة بالمنحة لترشيح من ينطبق عليهم الشروط، ثم يتقدم الموظف بطلب ترشيح إلى الإدارة المعنية لجهته، ويتم إرسال الترشيحات من مكتب الوزير أو سكرتير عام المحافظة إلى وزارة التخطيط.ثم يعاد إرسال الترشيحات ممن انطبقت عليهم الشروط إلى وزارة التخطيط بإدارة المواهب والتميز المؤسسي ويتم مخاطبة المرشحين للحصول على المنحة بشكل مباشر من خلال الجامعة على رقم هاتفهم والبريد الإلكتروني لتحديد موعد إجراء اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية لمن يجتاز الاختبار.

وقالت إن المرحلة الأولى للدراسة 4 أشهر يحصل من يجتازها على شهادة في أساسيات الإدارة ويتم نقل الحاصلين على أعلى التقديرات إلى المرحلة الثانية ومدة دراستها 4 أشهر يمنح من يجتازهم دبلوم إدارة الأعمال الحكومية ومن يجتاز هذا الدبلوم بأعلى تقدير في المواد الأكاديمية وأعلى درجة في امتحان اللغة الإنجليزية ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة ماجستير إدارة الأعمال.

وأضافت أنه في ظل توجه القيادة السياسية للإصلاح والتطوير والتحول الرقمي، تم تصميم برامج ودبلومات الذكاء التنافسي، وتم إنشاء تخصصات الذكاء الاصطناعي في درجة البكالوريوس، كما أن جميع المحاضرات في الوقت الحالي تتم أونلاين في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد.

وفى نهاية اللقاء توجهت "جيهان" بالشكر للقيادة السياسية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وقيادات جامعة إسلسكا وجميع العاملين بها على الجهود المبذولة لتطوير العنصر البشرى والارتقاء به.