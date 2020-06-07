وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يحتل المرتبة 43 دوليا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن صندوق مصر السيادي جزء أصيل من خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن الصندوق هدفه استثماري، لتنويع مصادر التمويل، وزيادة الاستثمارات، لتحقيق تنمية مستدامة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة.

وأضافت الوزيرة بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديل قانون صندوق مصر السيادي، اليوم، أنه رغم الفترة القصيرة التي مرت على الصندوق منذ إنشائه، إلا أنه حقق شركات إقليمية ودولية كبرى، اعتمادًا على قدرة ومكانة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الصندوق احتل المرتبة 43 بين الصناديق الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه كان هناك خلطًا بين الصندوق السيادي والصناديق الأخرى، ومنها صندوق "تحيا مصر"، وذلك لأن الاسم في البداية كان "صندوق مصر"، وتم تعديل المسمى ليصبح "صندوق مصر السيادي"، لأنه يستفيد من أصول الدولة.

وأضافت "السعيد" في كلمتها، أن تعديل القانون يهدف أيضًا إلى السماح للاستعانة بخبرات دولية، لأن الشركات التي قام بها الصندوق احتاجت للاستعانة ببعض الخبرات والتقييمات الدولية، موضحة أن الأصول لا تعود للصندوق، ولكن يقوم بإدارتها فقط.

وأكدت الوزيرة، أن الصناديق السيادية أثبتت أنها أكثر فاعلية، لأنها تدير الشركات دون أن تتملكها، وظهرت أهميتها في ظل جائحة كورونا، موضحة أن دولًا استفادت من الصناديق السيادية في هذه الأزمة مثل السعودية.