ارتفاع عدد المحولين من مصابي كورونا لمدينة الشباب بأبي قير لـ464 حالة

كشفت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي العام للحجر الصحي، غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المحولين من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى المدينة الشبابية بأبي قير لقضاء فترة النقاهة، بعد تحسن حالتهم الصحية، ارتفع إلى 464 حالة.

وأضافت مدير مستشفى العجمي، أن عدد المحولين إلى المدينة الشبابية بأبي قير، لقضاء فترة النقاهة ارتفع بعد تحويل حالة جديدة اليوم، بعد تحسن حالتها الصحية، لتنضم إلى الحالات التي تقضي فترة النقاهة بالمدينة الشبابية قبل السماح لهم بالمغادرة، بعد التأكد من تمام شفاءهم من فيروس كورونا.