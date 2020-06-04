نائب محافظ الإسكندرية لأطباء بمستشفى عزل: أثبتم للعالم أجمع كفاءة مصر

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، في جولة مفاجئة، مستشفيات جمال عبدالناصر والجمهورية، لمتابعة سير العمل بهما، وانتظام الأطقم الطبية، ومدى توافر المستلزمات الطبية، والوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم.

جاء ذلك بمرافقة اللجنة المشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة ملف فيروس كورونا المستجد، والتي كونت فرق عمل، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، تتضمن أعضاء من مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، والأطباء والصيادلة، والتفتيش المالي والإداري.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالمحافظين، بالمرور اليومي على جميع المستشفيات، التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات، وكذا متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين .

وشجعت عازر، الأطقم الطبية الموجودة بالمستشفيات، مؤكدة أن الدور الذي يقومون به خلال تلك الأزمة، التي تمر بها بلدان العالم، أثبت للعالم أجمع، أن مصر بها أطباء وتمريض أكفاء، على قدر المسؤولية، يضحون بأرواحهم للعبور من تلك الأزمة، وأن القيادة السياسية والدولة المصرية، تقدر مجهوداتهم، التي لا يمكن أن تقدر بثمن.

ورصدت بعض أوجه القصور، وجار اتخاذ كل الإجراءات تجاهها، لتفادي تكرارها، ومحاسبة المقصرين.