ضبط مصنع ملابس وكمامات غير مطابقة للمواصفات بالقناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بالقليوبية، من ضبط مصنع ملابس وكمامات غير مرخصة ويستخدم خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات بالقناطر الخيرية، وتم التحفظ على المصنع وتحرر محضر بالواقعة.

كان مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية بقيام ضباط المسطحات بشن حملة أمنية لضبط المصانع غير المرخصة بمدينة القناطر الخيرية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملابس وكمامات غير مرخصة وبدون بيانات وعدم وجود سجل بيئي ملك المدعو "ا.ج" وتم ضبط 10توب قماش و14 ماكينة تفصيل وماكينة بخارو500 كمامة منتج نهائى معدة للبيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما اسفرت الحملات الموسعة علي مصانع انتاج الكمامات والمستلزمات الطبية بشبرا الخيمة للتاكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي، عن ضبط 65 ألف كمامة و800 قطعة مستلزمات طبية من خامات مجهولة المصدر بمصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الكحول مجهول المصدر و 4 ألاف جوانتي وادوية مهربة واخرى منتهية الصلاحية داخل مخازن الادوية وتم التحفظ على المصنع والانتاج وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.