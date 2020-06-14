صور.. ضبط مصنع إسطوانات أكسجين "مغشوشة" في القليوبية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية التموين، من ضبط مصنع في شبرا الخيمة ينتج إسطوانات أكسجين مغشوشة تستخدم في الأغراض الصحية.

جاء ذلك خلال حملة قادها الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي شرق شبرا الخيمة.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة أسطوانات غاز أكسجين صناعي، وبيعها للأغراض الطبية بالمخالفة للمواصفات الفنية وشروط الترخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى مصادرة سيارة نصف نقل محملة بـ 20 أسطوانة أكسجين قبل خروجها من المصنع، بغرض بيعها للاستخدام الطبي.