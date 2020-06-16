الطيران: تركيب كاميرات حرارية في المطارات بـ20 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تركيب كاميرات حرارية بالمطارات المصرية، استعدادا لتشغيل الرحلات مطلع يوليو المقبل، بعد توقف دام 3 أشهر منذ أزمة كورونا.

وأوضح محمد سعيد محروس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان، بمقر وزارة الطيران، أنّ تكلفة الكاميرات الحرارية بالمطارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، نصيب مطار القاهرة منها نحو 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى التعاقد مع شركة توريد للكاميرات الحرارية في جدول زمني قياسي، بالتزامن مع تجهيزات التشغيل حتى نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى ّالمرحلة الأولى لتركيب الكاميرات، تتم في مطارات القاهرة وشرم الشيخ، والغردقة وأسيوط وبرج العرب ومرسى علم.

وكان وزير الطيران، أعلن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.