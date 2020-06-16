"الصحة" الأفضل.. نائبة تكشف أداء الوزارات بموازنة البرامج

قالت سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إنّ أداء الوزارات في تقديم موازنة البرامج والأداء كان متباينا.

وأشادت نبيل، بوزارة التعليم العالي التي طبقت الربط بين المسشفيات الجامعية والجامعات وسياسات الدولة بشكل أعمق وأدق فنيا، تليها وزارة الصحة، التي قدمت موازنة أفضل مما قدمته السابقة، وربطت بين مديرياتها، لكن هناك مشكلة في التنسيق بين بعض الجهات المستقلة التي تعمل في المجال الصحي والتابعة لوزارة الصحة والوزارة ما قد يضر المجال.

ووجّهت نبيل، الشكر للوزارات الفنية التي عملت على الربط مع المديريات والجهات التابعة لها، فهو عمل يتطلب مجهودا كبيرا، أثبت العاملون على إعداد موازنة البرامج والأداء جدارتهم لتنفيذ الخطة الموضوعة.

وخصّت النائبة، بالشكر، وزارة الزراعة، موضحة أنّ عدد المديريات التي تتبعها ضعف أي وزارة أخرى، ومع ذلك سلمت موازنتها.

وقالت نبيل، إنّ الأسوأ هما وزارتي التنمية المحلية والإسكان، إلى جانب وجود تعنت قوي من موظفي وزارة التعليم أثناء إعداد الموازنة، وهي المشكلة التي جرى الاتفاق على حلها مع وزير التعليم، وجرى حلهان وتم تسليم موازنة البرامج والأداء بجودة أقل من المطلوب.

وأضافت نبيل، أنّ هناك 86 جهة لم يسلموا أو قدموا موازنة غير منضبطة، تابعين لوزارة التنمية المحلية، وإلى جانب أنّ الموازنة المقدمة من وزارة الإسكان لم تكن منضبطة، إلى جانب المديريات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما حال دون رفعهم على منظومة gfmis، مؤكدة أهمية تحقيق التنسيق بين الجهات الرقابية، وأن يكون هناك استراتيجية رقابية واحدة للدولة.

ووجّهت النائبة سيلفيا نبيل الشكر لـ1800 موظف في قطاعات الدولة عملوا في موازنة البرامج والأداء في الوزارات، وبذلوا جهدا كبيرا لتنفيذ المطلوب في موازنة البرامج والأداء، كما خصت بالشكر لوزارة المالية ووجّهت الشكر لوزارة التخطيط لدورهم البارز في تطبيق موازنة البرامج والأداء.