النواب يوافق على تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ، في مشروع قانون مجلس الشيوخ المٌقدم من عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا آخرين، والذي يعيد مجلس الشيوخ للحياة من جديد بعد أن ألغاه دستور 2014، لتعيده التعديلات الدستورية الأخيرة مرة أخرى.

وتنص المادة الرابعة من مواد الإصدار: يُنتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات لرئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

كما وافق المجلس على نص (المادة الخامسة)، من مواد الإصدار لمشروع قانون مجلس الشيوخ، وتنص على: تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس يشهد أنّه في عام 1980، ومع عودة مجلس الشورى للحياة وضع مجلس "الشعب"، آنذاك اللائحة الداخلية.

ولفت إلى أنّ النص المقترح في مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يناقشه مجلس النواب الآن يحقق التوازن.