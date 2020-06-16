التنظيم والإدارة يعلن قرار ترقية موظفي الحكومة غدا: الاستعلام أون لاين

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من المقرر أن يصدر الجهاز قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدًا.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنَّه من المقرر أيضًا يطلق الجهاز التطبيق الإلكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أنَّ رئيس الجهاز أصدّر في 20 يونيو من العام الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونص على أن "يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسؤولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة".