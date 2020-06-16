"بيطري المنيا" يحصن 64 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملاتها لتحصين الثروة الداجنة ضد انفلونزا الطيور والتي أسفرت عن تحصين 64300 طائر، وذلك في إطار تنفيذ خطة المديرية نحو تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، على مستوى المراكز والقرى والنجوع التابعة لها.

قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم المرور على مزارع التسمين لسحب عينات فحص ما قبل البيع، وكذلك المرور على مجازر الدواجن للمتابعة وفقاً لخطة وزارة الزراعة لتحديث بيانات الثروة الداجنة الكترونيا.

وأضاف أنه يتم حاليا رفع إحداثيات و بيانات مزارع الدواجن و المعارض البيطرية ومصانع الأعلاف علي منصة وزارة الزراعة الإلكترونية بالاشتراك مع مديرية الزراعة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير نحو 110 محضر ضد مخالفات تم رصدها بأسواق عرض بيع اللحوم بمراكز المحافظة خلال شهر مايو الماضى وص، بإجمالى وزن طن و250 كجم من اللحوم، مشيرا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.