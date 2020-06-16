الزراعة: إكثار تقاوي صنف بطيخ جيزة 1 وتحسينه

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، في تقليل فاتورة الاستيراد لتقاوى الخضر، وتوفير العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصرى، من خلال استنباط أصناف وهجن خضر محلية تتساوى مع مثيلها المستورد أو تتفوق عليه وتتميز بالجودة العالية والمقاومة للأمراض.

وشدد القصير على أهمية أن تكون الأصناف والهجن المستنبطة يتوافر فيها الربط بين متطلبات المُزارع من حيث المحصول المبكر العالى وصفات الجودة، وذوق المستهلك المصرى، من حيث ارتفاع نسبة السكر والنكهة، ما يؤدى إلى زيادة جذب المستهلك على شراء التقاوي المحلية للخضر وبالتالى زيادة المساحة المزروعة منه.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الزراعة تقريرا من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حول اليوم الحقلي الذي تم تنظيمه ضمن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، لتقييم اصناف الكنتالوب والبطيخ التي انتجها البرنامج، وذلك بموقع الزراعات المحمية بالبستان.

وشارك في اليوم الحقلي، الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن محمود حمودة مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوى، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والمهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية فضلا عن عدد من الشركات العاملة في إنتاج تقاوي الخضر، وعدد من المزارعين.

وأوضح التقرير، أن الهدف من هذا التقييم، الوصول إلى أفضل هجين محلي من الكنتالوب لتسجيله ونشره بين المزراعيين، حيث تشمل الأصناف الجديدة 6 هجن محلية من الكنتالوب مبشرة وواعدة غير مسجلة تابعة لمعهد بحوث البساتين مع عدد 3 هجن مستوردة منتشرة فى الزراعة المصرية بالإضافة إلى الهجين المحلى يثرب 7 المسجل والتابع لمعهد بحوث البساتين.

وأكد سليمان في تقريره انه بعد إشادة الشركات والحضور بالهجن المستنبطة من البرنامج، يجرى حاليا الإعداد لتسجيل الهجن الواعدة وعددها 2 هجين لتفوقها الواضح على الهجن المستوردة.

ووفقا للتقرير فإنه يتم أيضا في نفس الموقع إكثار تقاوى صنف بطيخ جيزة 1 وتحسينه والحصول على نسبة تجانس للصنف بهدف المحافظة على الأصناف المحلية المصرية، لافتا إلى أن هذا الصنف يرغبه المزراع والمستهلك المصري.

وتابع أنه يتم أيضا فى مزرعة بحوث الخضر بمدينة قها برامج تربية فى محاصيل الخضر المختلفة من طماطم وكنتالوب وبسلة وفاصوليا وغيرها، بهدف استنباط اصناف وهجن الخضر المحلية الجديدة، كما يتم فى محطة بحوث جزيرة شندويل محافظة سوهاج زراعة سلالات جديدة من البسلة حيث تم اختيار عدد 2 سلالة لإرسالها إلى لجنة تسجيل الأصناف لتسجيلها كأصناف جديدة من البسلة تتميز بالمحصول العالى والتبكير.