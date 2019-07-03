شهد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة الزراعية المصرية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، لاستيراد تقاوي هجن الخضر، وذلك في إطار خطة الحكومة لضبط عمليات الاستيراد، وحماية المزارعين من التقاوي مجهولة المصدر.

وقع على البرتوكول، الدكتور خالد توفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

وأكد وزير الزراعة أنّ البروتوكول يأتي لخدمة الإنتاج الزراعي والمزارعين، إذ يتم استيراد التقاوي بأفضل الشروط وأقل الأسعار وبأعلى مستويات الجودة، فضلا عن إتمام إجراءات التخلص الجمركي والشحن، حتى وصول التقاوي إلى مخازن الهيئة بالشروط والمواصفات المطلوبة.

وأوضح أبوستيت أنّ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ستتولى عملية تحديد كميات تقاوي الخضر الهجين المطلوبة، والأصناف المتميزة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وضمان وصولها في الميعاد المناسب للزراعة.

وأكد وزير الزراعة أنّ ذلك يأتي أيضا بالتزامن مع البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والذي تم إطلاقه، لإنتاج هجن جديدة تتفوق على الأصناف الأجنبية، ما يقلل فاتورة استيراد تقاوي الخضر والفاكهة من الخارج، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، والمساهمة في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المستهلك.