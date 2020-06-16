مصر للطيران: ملتزمون بسداد أقساط القروض.. ولا تباعد داخل الطائرات

قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إنّ الشركة ملتزمة بسداد أقساط ومستحقات والتزامات الشركة، مشيرًا إلى أنّ مصر للطيران سددت القروض الخارجية بالكامل، واعتبارا من الشهر المقبل تحصل على 3 مليارات جنيه لتسديد قروض الشهور المقبلة.

وأضاف زكريا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني بحضور محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة، أنّه جرى تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدينا لـ3 أشهر، والبعض 6، لحين انتهاء الازمة.

وتابع زكريا، أنّه جرى تأجيل حركة استلام الطائرات الجديدة التي تم التعاقد عليها بالفعل، ونبدأ في استلامها تباعا بداية من الشهر المقبل، موضحا أنّ أسعار التذاكر لن تزيد لأنه لن يكون هناك تباعد داخل الطائرات كما أشاع البعض، مشيرًا إلى وجود حزمة تخفيضات لتحفيز السياحة، تزيد حجم الإقبال، وتساهم في خفض سعر التذاكر، وليس كما أشاع البعض ان الأسعار ستزيد.

وأكد أنّه سيتم دمج بعض الرحلات حال عدم الإقبال، حسب نسبة الحجز، ولن يتم الإعلان عن ذلك الآن لأنه من السابق لأوانه، متابعا: "لدينا خسائر شهرية تقدر بنحو مليار جنيه".