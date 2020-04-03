رئيس مصر للطيران: آخر رحلات إعادة المصريين تصل من واشنطن فجر الأحد

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، أن الشركة ستسير غدا السبت، الرحلة الاستثنائية الأخيرة لإعادة المصريين العالقين بواشنطن، على أن تدخل الأجواء المصرية فجر الأحد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تهبط بمطار مرسى علم.

وقال زكريا لـ"الوطن"، إن مصر للطيران سيرت العديد من الرحلات الاستثنائية، ونعمل في ظروف صعبة، من أجل عيون المصريين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ونتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها والقضاء نهائياً على فيروس كورونا.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، سيرت عدة رحلات طيران إلى العديد من دول العالم لإعادة المصريين العالقين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع عدة وزارات، وذلك في إطار حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعم ومساندة المصريين بالخارج، كما أن الشركة الوطنية القابضة ستتوقف تماما عن تسيير رحلات استثنائية لحين إشعار آخر.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، المصريين العائدين من واشنطن على متن إحدى رحلات مصر للطيران الاستثنائية، التى سيرتها الشركة لعودة المصريين من أمريكا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد هناك.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، خاطبت كافة شركات الطيران ومنها العاملة بمصر، معلنة تعليق حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، حيث صرحت السلطة للطائرات بالهبوط في المطارات المصرية، لشركات الطيران التي تقوم بنقل أفواج سياحية بنقل الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها، كما صرحت برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما صرحت سلطة الطيران المدني بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، ويصرح برحلات الإسعاف الدولية.