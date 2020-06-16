"مياه المنيا" تفتتح أول برنامج تدريبي لـ"التحول الرقمي"

افتتح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أول برنامج تدريبى إلكتروني، بمشاركة شركات المياه والصرف بمحافظات المنيا، الإسكندرية، القاهرة، أسيوط، قنا، وأسوان وذلك خلال الفترة من ١٦إلى ١٨يونيه الجاري.

يأتي البرنامج أطار الدعم المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتفعيل برنامج التدريب "أون لاين" بالشركة القابضة والشركات التابعة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيرس "كورونا المستجد".

ويهدف التدريب إلى مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات فى تطبيق برنامج الماسترالخاص بمتابعة أعمال الصيانة بالمحطات، وشرح كيفية اضافة قطع الغيار بالعمرات الجسيمة، وذلك بمشاركة منسقى البرنامج بالشركات، كما يأتي التدريب دعماً لسياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة وتتضمنه خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.