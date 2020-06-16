تفاصيل القبض على "جهاد" بطلة الأفلام الإباحية الشهيرة بالهرم

كشفت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على فتاة ظهرت وهي تمارس الرذيلة مع شاب بينما يقوم آخر بتصويرهما.

وأظهرت التحريات عن رصد أجهزة الأمن والإدارة العامة لحماية الآداب منذ فترة، تداول فيديو لفتاة تمارس الرذيلة مع شاب، بينما يقوم آخر بدعوتها لتحية الجمهور، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم القائم بالتصوير ويُدعى "رامي" وضبطه داخل شقة بأكتوبر.

ودلت التحريات أن الفتاة التي ظهرت في المقطع المتداول ليست زوجة المتهم القائم بالتصوير، وإنما صديقته وتدعى "جهاد"، 25 عاما، من محافظة الدقهلية، واعتادت تصوير الأفلام الإباحية مع المتهم لبيعها لمواقع إباحية عالمية نظير مبالغ مالية طائلة، وبعد تداول الفيديو، اختفت هربا من الملاحقة الأمنية، وتم تحديدها بمعرفة الإدارة العامة للآداب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث الهرم.

وعثرت الشرطة بحوزة المتهمة على أجهزة تصوير ولاب توب وهاتف محمول، وبتفتيشها عثر على كمية من الحشيش المخدر وسجاير مخدرة معدة للتعاطي، وبفحص الأجهزة المضبوطة معها، تم تحريز مئات الأفلام الإباحية لها ولباقي أعضاء التشكيل السابق ضبطه بمعرفه مباحث آداب الجيزة.

واعترفت "جهاد"، أمام النيابة الكلية بأكتوبر بقيامها وآخرين بتصوير تلك الأفلام وبيعها لشركات تسويق عالمية، لتنشرها، مؤكدة على أنهم كانوا يتحصلون على آلاف الدولارات من بيع تلك المقاطع، حيث أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.